Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

(Foto: Unsplash / Suzanne Tucker) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji. - Danas smo na gazdinstvu Jovanović u Cerovcu kod Kragujevca uručili dve suprasne nazimice rase moravka, koje su donacija poljoprivrednog gazdinstva Marković iz Vukićevice. Ovim gestom ne samo da vraćamo nadu, već i