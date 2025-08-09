Ministarstvo poljoprivrede započelo isporuku pomoći poljoprivrednicima pogođenim požarima

Ministarstvo poljoprivrede započelo isporuku pomoći poljoprivrednicima pogođenim požarima

Direktna pomoć poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji nakon požara pre mesec dana, uz podršku i donacije od lokalnih proizvođača.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima pre mesec dana. Pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević istakao je doslednost obećanjima datim na terenu i značaj prve isporuke kao znaka podrške i solidarnosti. RTV N1 Info Danas

Među prvim korisnicima pomoći je gazdinstvo porodice Jovanović iz Cerovca kod Kragujevca, kome su uručene dve suprasne nazimice rase Moravka, donacija poljoprivrednog gazdinstva Marković iz Vukićevice. Ovaj gest ima za cilj vraćanje nade i podršku u obnovi poljoprivrede u pogođenim područjima. InfoKG iKragujevac Ekapija

