Kapetan priveden! Brod udario u most u Kini, ima preminulih! (foto/video)

Vlasti su privele kapetana broda i evakuisale ljude koji žive u blizini.

Vlasti su privele kapetana broda i evakuisale ljude koji žive u blizini. Državni mediji navode da je u nesreći poginulo dvoje ljudi, a da se još tri osobe vode kao nestale. Na snimcima s mesta događaja vidi se polomljeni deo mosta i ispod njega teretni brod. Incident se dogodio u 5.30 sati po lokalnom vremenu. Two people have died and three remain missing after a container ship collided with the pillar of a bridge over a river in #Guangzhouearly on Thursday