Bajden vređao Putina, Medvedev uzvratio – nazvao predsednika SAD „beskorisnim starcem“

Kremlj je osudio upotrebu "sramnog jezika" od strane predsednika SAD Džozefa Bajdena, koji je ruskog predsednika Vladimira Putina "ludim kučkinim sinom", a bivši predsednik Rusije Dimitrij Medvedev je uzvratio nazivajući Bajdena "beskorisni starcem".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da je Bajdenova izjava „velika sramota za SAD“, jer „ako predsednik koristi takav jezik, to je sramotno“. On je rekao da Bajden pokušava da se ponaša u stilu „holivudskog kauboja“, prenosi BBC. „Da li je Putin ikada upotrebio i jednu grubu reč kada je ogovorio (o Bajdenu)? To se nikada nije dogodilo. Stoga mislim da takav rečnik ponižava samu Ameriku“, dodao je Peskov. Bajden je u govoru u San Francisku izjavio da „imamo