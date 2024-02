Danas oblačno i veoma toplo, ali i vetrovito: Kiša se očekuje u ovim predelima, temperatura i do 20°C

Očekuju se olujni udari košave

U Srbiji u petak promenljivo oblačno i veoma toplo vreme. Kiša se povremeno očekuje se na severu, zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, na planinama i na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 12°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C. U Beogradu u petak promenljivo oblačno i veoma toplo, uz uslove da bude i slabe kiše. Duvaće jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna dnevna 19°C.