Telo Alekseja Navaljnog predato njegovoj majci

Telo ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog predato je njegovoj majci, saopštila je njegova portparolka Kira Jarmiš.

"Hvala svima koji su ovo zahtevali zajedno sa nama", napisala je ona na mreži X. Dodala je da se Ljudmila Ivanova, majka Alekseja Navaljnog i dalje nalazi u Salegardu i da detalji o sahrani još nisu poznati. "Ne znamo da li će se vlasti mešati u planove da se sahrana sprovede onako kako porodica želi i kako Aleksej zaslužuje. Obavestićemo vas čim budemo imali neke novosti", napisala je ona.