Prvog dana vikenda pretežno oblačno, u ovim delovima Srbije moguća kiša: Maksimalna temperatura do 19°C

Jutarnja temperatura od 4°C

U Srbiji u subotu pretežno oblačno i relativno toplo, ponegde sa kišom, dok se izraženije padavine, uz pojavu pljuskova očekuje na jugu i jugozapadu Srbije, naročito prema crnogorskoj granici. Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar, dok će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h. Jutarnja temperatura od 4°C na jugoistoku do 14°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 11 do 19°C. U Beogradu u subotu