Danas u Srbiji do 20 stepeni! Vreme natprosečno toplo, sledeće nedelje preokret: Od ovog dana se očekuje olujni vetar

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 10, najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa, navode iz RHMZ-a. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, sredinom dana mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 9, najviša oko 19 stepeni Celzijusa. U sledećih