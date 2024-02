Vreme danas promenljivo oblačno ali toplo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo za ovo doba godine, s najnižom temperaturom od 6 do 10, a najvišom od 16 do 20 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša je moguća tek ponegde na istoku i jugu i to uglavnom tokom jutra i prepodneva. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 4. marta, biće promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20, a u košavskom području