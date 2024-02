Na kraju smo najtoplijeg februara ikada! Evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana!

Vremenska prognoza za 26. februar 2024. godine.

Vremenska prognoza za 26. februar 2024. godine. Dana s vrlo toplo za ovo doba godine uz malu do umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 16°C do 21°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C. Beograd Vrlo toplo uz malu do umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar umeren južni i