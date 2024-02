"Organizuje se srpska jedinica": Evo šta sve plaćenik Dejan Berić objavljuje nakon što su mu spalili kuću u Rusiji: Ja sam u putinovom timu

Srpski plaćenik Dejan Berić, kojem su nedavno u odsustvu spalili kuću, u danima nakon incidenta objavljivao je uobičajene, proruski nastrojene postove na svom “Telegram kanalu”, ali je u jednoj objavi pomenuo “Srpsku jedinicu” koja se navodno organizuje u Permu.

Beriću je u noći između 22. i 23. februara kuća u Rusiji spaljena do temelja, nakon što su navodno nepoznate osobe bacile molotovljeve koktele ka drvenom objektu koji je planuo u sekundi. On i supruga tada nisu bili u kući, a istražitelji veruju da je požar namerno izazvan. Berić je prethodno na društvenim mrežama najavljivao da neće biti kod kuće jer je dobio pozivnicu za projekciju filma “Rat snajpera” u Magnitogorsku, u kojem se i on pominje. - Sledeća dva, tri,