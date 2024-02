Natprosečno toplo, u košavskom području i planinskim predelima vetrovito. Pre podne pretežno sunčano, popodne delimično naoblačenje. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugoistočni, u košavskom predelu olujni. Najniža temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 15 do 21 stepena. U Kragujevcu sunčano sa temperaturom do 18 stepeni.