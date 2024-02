I sutra vanredno toplo u Novom Sadu

I sreda će u Novom Sadu biti natprosečno topla.

Biće umereno oblačno, a duvaće jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura biće 8, maksimalna 20 stepeni. Četvrtak nešto oblačniji, a moguća je i kiša. Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 19 stepeni. U petak takođe moguća kiša, a temperatura će se kretati od 9 do 18 stepeni. Subota i nedelja suvi, uz povremene sunčane intervale. U subotu će biti od 8 do 17, a u nedelju od 6 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 28. februar: Na većinu