Sutra u Srbiji oblačno i suvo vreme, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji će sutra biti natprosečno toplo, oblačno i suvo vreme, u košavskom području i planinskim predelima i vetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području i planinskim predelima i jak vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od četiri na jugu i istoku Srbije do 12 stepeni u južnom Banatu, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će narednih dana biti malo do umereno oblačno, natprosečno toplo i suvo vreme. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 11, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Narednih dana će se