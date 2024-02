Rusija zavrće ventile na 6 meseci! Moskva prelomila, samo nekoliko država izuzeto

Ruska Federacija zabraniće izvoz benzina u periodu od šest meseci.

Ruska Federacija zabraniće izvoz benzina u periodu od šest meseci. Portparolka zamenika premijera Rusije Aleksandra Novaka, pod čijom upravom je energetski sektor Ruske Federacije, izjavila je da će Rusija zabraniti izvoz benzina na rok od šest meseci od 1. marta, prenosi "Rojters". Time će pomoći rastućoj potražnji u svojoj zemlji i omogućiće servisiranje rafinerija.