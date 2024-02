Natprosečno toplo vreme, smena sunca i oblaka

U Srbiji će danas biti smene sunca i oblaka, bez padavina.

Duvaće umeren do pojačan vetar, a temperatura će se kretati do 21 stepen. Na vreme u Srbiji i dalje utiče topla vazdušna masa koja nam stiže sa jugozapada. Kao i prethodih dana, i danas se očekuje natprosečno toplo vreme. U nastavku dana biće umereno do potpuno oblačno, sa više sunčanih perioda na istoku i jugoistoku Srbije. Oblaci nam neće donositi padavine, tako da se širom Srbije zadržava suvo vreme. Duvaće jugoistočni vetar, pojačan u košavskom području.