Danas smena sunca i oblaka, ali i dalje veoma toplo: Temperatura do 20°C

I dalje će duvati jugoistočni vetar

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i dalje veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Jutarnja temperatura od 3 do 9°C, maksimalna dnevna od 15 do 20°C. U Beogradu u sredu promenljivo oblačno i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, tokom dana povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura 9°C, maksimalna dnevna 19°C. (Telegraf.rs)