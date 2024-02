U Srbiji i dalje natprosečno toplo sa temperaturama do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo u košavskom području i planinskim predelima i vetrovito, sa temperaturama od 4 do 20 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidroneteorološki zavod.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno, natprosečno toplo i suvo vreme. Duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar, a temperature će se kretati od 9 do 20 stepeni. U narednih sedam dana zadržaće se toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20 stepeni, a u košavskom području i planinskim predelima i vetrovito uz umeren i jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar.