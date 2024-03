Sastanak na andrićevom vencu: Vučić sa listom "Mi - glas iz naroda", nastavlja konsultacije o mandataru za sastav nove Vlade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije o mandataru za sastav nove Vlade, a na razgovor su stigli predstavnici izborne liste " Mi – glas iz naroda, prof. dr.

U zgradu Generalnog sekretarijata predsednika Republike, nešto pre 08.30, stigao je poslanik liste "Mi – glas iz naroda" Aleksandar Pavić, sa još dvoje saradnika. Podsetimo, predsednik Srbije je u ponedeljak i utorak o mandataru za sastav nove Vlade razgovarao sa predstavnicima manjinskih lista. Predsednik Vučić konsultacije je započeo u ponedeljak, 26.