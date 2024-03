Vučić: Ne znam ko je Marko Bosanac, verujem da radi u skladu sa zakonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Marko Bosanac najverovatnije dobar i pristojan čovek, ali da ga ne zna, kao ni njegovu firmu, povodom naslovnice lista „ Nova“ „Brojila za struju očitava firma Vučićevog saradnika“ i teksta u kojem je Bosanac naveden kao njegov saradnik.

On je istakao da u tekstu stoji da je Bosanac pre nekoliko godina bio kum na slavi naprednjaka u Novom Sadu, a i predvodio je napad na ekološke protestante 2021. godine. Ocenio je da je i to o napadu na ekološke protestante verovatno laž, jer je tada napada bilo samo sa, kaže, strane protestanata. „Izvinjavam se što ovako govorim o njemu, verujem da radi u skladu sa zakonom“, rekao je on. Ipak, na naslovnoj strani koju je predsednik pokazao ne stoji ono što je