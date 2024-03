Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na zapadu suvo, u ostalim krajevima sa slabom kišom. Tokom popodneva delimično razvedravanje sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 18 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa slabom kišom i temperaturom oko 16 stepeni.