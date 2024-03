Sutra u Srbiji sunčano i toplo – moguće glavobolje i nervoza kod meteoropata

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od nula do osam stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti od pet do osam stepenio, a najviša dnevna će biti 20 stepeni. U ponedeljak će nakon delimično vedrog jutra, tokom dana uslediti umereno naoblačenje uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području. Na jugu Banata očekuju se udari košave olujne jačine. Kiša će kasnije