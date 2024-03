Medvedev: Presretnuti razgovori pokazuju da se Nemačka sprema za rat sa Rusijom

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je trećeg marta da presretnuti razgovor oficira Bundesvera o mogućem napadu na Krimski most ukazuje na to da se Nemačka sprema za rat sa Rusijom.

'Pokušaji da se razgovor oficira Bundesvera prikaže kao igrica sa raketama i tenkovima su zlonamerna laž. Nemačka se sprema za rat sa Rusijom', naveo je on na svom Telegram kanalu. Prema njegovim rečima, niko ne zna da li su politički vrh Nemačke i sam kancelar Olaf Šolc znali za razgovor nemačkih oficira povodom napada na Krimski most, prenose RIA Novosti. 'Ipak, čak i ako to nisu znali, bilo je mnogo slučajeva u istoriji da je vojska sama odlučivala da započne