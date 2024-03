Šapić: Beogradu treba srpski gradonačelnik, srpska vlast, Beograd je srpski grad i prestonica

Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da "Beogradu treba srpski gradonačelnik, srpska vlast, Beograd je srpski grad i prestonica".

Ocenio je da "kad god je Beograd bio jugoslovenska prestonica i kad je imao jugoslovensku vlastl, jugoslovenskog gradonačelnika ili nekog drugog jugoslovenskog, balkanskog ili kako se to već definisalo, on je bio dobar svima drugima osim Srbima. Kad smo imali srpsku vlast i srpskog gradonačelnika on je bio dobar i Srbima i drugima". Govoreći za za TV B-92 naveo je da vlast treba da na te izbore za gradsku vlast Beograda koji će biti ponovljeni jer nije bilo većine