Zelenski: Potrebna politička volja da se Kijevu obezbede vojne zalihe

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je potrebna politička volja kako bi se Ukrajini obezbedile potrebne vojne zalihe, da ne bi bila ispisana ''jedna od najsramnijih stranica istorije''. ''Glavna stvar je politička volja da se ovo realizuje, da se obezbedi nivo snabdevanja koji će pomoći'', rekao je Zelenski, prenosi Rojters.

On je ocenio da će, ako ne dođe do nastavka snabdevanja, takav rasplet događaja značiti ispisivanje jedne od ''najsramnijih stranica istorije'', ili ako Amerika i Evropa dožive poraz od iranskih dronova Šaheda ili ruskih borbenih aviona. Zelenski je ranije rekao da kašnjenja u isporuci oružja i sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Ukrajini dovode do gubitka života. „Svet zna da se teroru može suprotstaviti. Svet ima dovoljno sistema PVO, sistema zaštite od Šaheda i