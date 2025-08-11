Novi napadi izraelske vojske na civile oko punktova za distribuciju pomoći u Pojasu Gaze

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Novi napadi izraelske vojske na civile oko punktova za distribuciju pomoći u Pojasu Gaze

Oko 40 ljudi je ubijeno u novim napadima izraelske vojske na Pojas Gaze, ukljujući novinarsku ekipu medijske kuće Al Džazira i civila koji su tražili humanitarnu pomoć, saopštili su danas tamošnji zdravstveni zvaničnici.

Zvaničnici bolnica saopštili su da je u napadima juče i danas poginulo 34 ljudi, kao i ekipa novinara Al Džazire koju je izraelska vojska gađala raketom, pod obrazloženjem da je jedan od njih sarađivao sa militantnom islamističkom grupom Hamas. Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF). Od početka
