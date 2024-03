Od danas zahlađenje i pljuskovi: Na snazi je prava vremenska klackalica: Evo kada će opet biti lepo i sunčano

Prema vremenskoj prognozi za sredu 6. mart, u Srbiji će biti svežije nego prethodnih dana, očekuje se povremena kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, maksimalna od 15 do 18 stepeni.

Kako je saopštio RHMZ u Vojvodini se očekuje promenljivo vreme prepodne uz sporadične padavine. Minimalna temperatura od 5 do 7 stepeni, maksimalna od 16 do 18 stepeni. U četvrtak 7. marta se očekuje zahlađenje sa kišom, a sneg se očekuje na planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine. Minimalna temperatura od 3 do 8 stepeni, maksimalna od 9 do 12 stepeni. U petak 8. marta se očekuje prestanak padavina. Vraća se prolećno vreme, raste temperatura koja će trajati