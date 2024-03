Njegovu pesmu mnogi biraju za prvi ples, a ona uopšte ne govori o ljubavi: Evo kakvu poruku zapravo šalje

Pevač je objasnio o čemu se zapravo radi u pesmi

Pesmu pevača Džejmsa Blanta "You're Beautiful" mnogi biraju za prvi ples na venčanjima. Pevač koji je nedavno napunio 50 godina, izjavio je da je to užasan izbor, jer pesma ne govori o ljubavi. - Svi kažu: "Ah, kako je ovo romantična pesma. Želim 'You're Beautiful' da mi bude za prvi ples." Ti ljudi su sj**ani. Nisam romantik, niti je to nežna, romantična, j**ena pesma - rekao je on u intervjuu za "HuffPost". Pevač je objasnio je da pesma govori o muškarcu koji