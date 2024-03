Eksplozija u Rusiji: Troje ljudi nestalo i 18 povređeno u elektrani i toplani (VIDEO)

Tri osobe su nestale, a 18 je povređeno u eksploziji u kotlarnici elektrane i toplane Šagonar u udaljenoj ruskoj regiji Tuvi, rekao je u sredu regionalni čelnik Vladislav Hovalig.

“Šestoro ljudi je u teškom stanju”, napisao je Hovalig u aplikaciji za razmenu poruka Telegram. Požar koji je izbio u objektu lokalizovan je i stavljen pod kontrolu. Nema prijavljenih smrtnih slučajeva, a uzrok nesreće tek treba da bude utvrđen, rekao je Hovalig. In Tuva Russia, a powerful explosion occurred at a thermal power plant, at least 18 people were injured 🤷 According to Russia, all four boilers are okay 🤷 pic.twitter.com/wfPI7FGruW — Kvist.P💙💛❤️🇩🇰