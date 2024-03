Škodrić: Opšte bolnice će moći onkološkim pacijentima da daju inovativnu terapiju

Škodrić je naglasila i da se nastavljaju ulaganja u sve aspekte zdravstva, naročito u savremenu opremu, kao što je najavio predsednik Srbije u planovima "Skok do 2027"

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić izjavila je danas da se maksimalno radi da se velikom broju OPŠTIH bolnica u Srbiji omogući da onkološkim pacijentima daju inovativne terapije, koje su do sada mogli da dobijaju samo na tercijalnom nivou. "Do sada je to uglavnom bila mogućnost na tercijalnom nivou, dakle u kliničkim centrima, kliničko-bolničkim centrima, eventualno većim bolnicama, a sada maksimalno radimo na tome