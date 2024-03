Kako opet dovesti birače u zabludu

Nakon Vučićeve odluke da se ide na nove beogradske izbore

Vučićevo javno obraćanje prekinulo je Topalkov nastup u „Šarenici” (RTS). Popularni folk pevač je reagovao građanski odlučno („Neka mu neko kaže da otvori svoj kanal… Godinama me maltretiraju mediji preko kojih Vučić manipuliše ljudima”). Budimo pošteni: Topalko je pevao na RTS u udarno vreme i u novogodišnjem programu RTS (doček 2024). E, da li će pevati na Javnom servisu za doček nove 2025, to ćemo tek videti. Ako se sprovedu preporuke iz izveštaja ODIHR-a, i to