Španac izgubio prvi set, pa upalio motore: Karlos Alkaraz uz mnogo muke prošao u naredno kolo Indijan Velsa

Španski teniser Karlos Alkaraz dobio je teže nego očekivano Mateaa Arnaldija sa 2:1 u setovima (6:7, 6:0, 6:1). i plasirao se u naredno kolo Indijan Velsa.

FOTO: Tanjug/AP Tokom prvog seta ''Karlitos'' je prvi stigao do brejka, ali je Arnaldi odmah uvratio i izjednačio na 4:4. Od tada je svako samouvereno držao svoj servis, stiglo se do taj-brejka koji pripada Italijanu. Međutim u nastavku igre drugi reket sveta značajno podiže nivo igre i lako dolazi do brejkova. Drugi set je rešio u svoju korist bez ijednog gema italijanskog tenisera, dok mu je u trećem dozvolio samo jedan gem. U trećem kolu Alkaraz će igrati sa