Vučić: Svaki čovek u Pambukovici mi je 100 puta važniji od zahteva nekih političara iz EU

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da to što je posetio Pambukovicu kod Uba za njega predstavlja izražavanje stava da mu je to selo važnije nego izjave i zahtevi nekih funkcionera zemalja, institucija i partija iz EU.

Vučić je u Pambukovici rekao da je za njega ona "mnogo važnija od svih njih", odnosno od funkcionera zemalja Evropske unije i Evropskog parlamenta, koji su u prethodnom periodu iznosili niz kritika i zahteva u vezi sa izborima održanim u decembru prošle godine i usklađivanja spoljnje politike sa EU.

Dodao je da mu je "svaki čovek u Pambukovici 100 puta važniji od svakog od njih", kao i da nije slučajno što je danas u tom selu, budući da je u jednom od ranijih obraćanja pomenuo da mu je Pambukovica važnija od zahteva nekih političara iz EU.

"Ovde sam, gde su 'Kamiondžije' snimane, da vide ovi iz Evrope koliko je nama do Pambukovice stalo", rekao je Vučić.

Najavio je da će u roku od sedam dana početi izgradnja puta od Pambukovice do Uba, i da očekuje da će on biti završen do 6. maja.

"Ne znam kome ćete dati posao, ali za sedam dana kreću radovi. U narednih mesec i po dana prema deonici Šabac - Valjevo", rekao je Vučić u Pambukovici, obraćajući se direktoru "Puteva Srbije" Zoranu Drobnjaku, nakon što su okupljeni građani na njegovo pitanje koji im je put najvažniji, rekli da je to put prema Ubu.

Najavio je da će u puteve u Srbiji biti uloženo nekoliko milijardi evra.

Vučić: Večeras ću obavestiti javnost o sastavu vlade, skupštini i lokalnim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras održati sastanak sa liderima stranaka vladajuće koalicije na kojem će se razgovarati o sastavu nove Vlade Srbije, ali i o predstojećim lokalnim izborima.

Vučić je u selu Pambukovica kod Uba rekao da postoji više datuma kada mogu biti raspisani lokalni izbori u Beogradu, ali da je za njega "najlogičnija opcija da se ide odmah na izbore".

"Odmah posle toga (sastanka) večeras ću obavestiti javnost i o Skupštini (Srbije) i o vladi i o lokalnim izborima", rekao je Vučić.

Vučić tvrdi da ne zna ko su ljudi iz Male Krsne koji su dovođeni u Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako je od Ministarstva unutrašnjih poslova dobio informaciju da je samo jedna osoba iz Male Krsne prijavila prebivalište u Beogradu i rekao da ne zna ko su ljudi koji su organizovano dovoženi na Voždovac, o čemu su prethodnih dana izveštavali mediji.

Na pitanja novinara u Pambukovici Vučić je ironično rekao da je to izgleda "dogovoreno sa Ilonom Maskom preko starlinka", te da je Mask uputio novinare N1 da da snimaju dovoženje ljudi iz Male Krsne.

"Pa jel ne smeju da dođu? Otkud ja znam koji je razlog, jesu li se upisali negde kao glasači? Meni su javili da je jedan upisan", rekao je Vučić i ponovio da će radnim grupama i "svima" biti dozvoljen uvid u biračke spiskove i prijave, ali nije precizirao ko su "svi".

Kritikovao je pojedine medije što ne izveštavaju o putevima i prugama koje ova vlast gradi, već samo o izborima.

Na pitanje o dešavanjima u Nemačkoj gde se po tvrdnjama novinarke tabloida "Alo" građanima nudi po 300 evra da bi promenili prebivalište i glasali protiv desničarske Alternative za Nemačku, Vučić je odgovorio izrekom da "ono što je dozvoljeno bogu, nije dozvoljeno volu", a "oni misle da smo mi volovi".

"Važno je da oni (srpska opozicija) postave Mihaela Rota na čelo svoje liste svuda po Srbiji, mi ćemo im čestititi na pobedi, a ja sam ubeđen u pobedu u bar 70 od 87 lokalnih samuprava", rekao je Vučić.

Na pitanje o minimalnim izbornim uslovima koje opozicija traži, rekao je da to nema ni na filmu.

"Ako oće oće, ako neće neće... Šta kaže Bjelogrlić u kom to filmu ima, ili će možda nekog još da prebije kao Gagu Antonijevića. Njihov problem je što postoje ljudi koji ih se ne plaše i ne zarezuju ih ni tri posto", rekao je Vučić.

Pomoći će im ipak kako je rekao da idu na odmore i najavio da će uskoro "svi u Rovinj", jer tamo svi oni vole da idu.

"A za mene je Pambukovića važnija od Rovinja i Berlina", dodao je Vučić.

(Beta, 03.10.2024)