Toplo i vetrovito, ponegde slaba kiša – temperatura do 22 stepena

Vreme će širom zemlje biti toplo i vetrovito. Ponegde će posle podne padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura biće do 22 stepena.

Duži sunčani intervali očekuju se pre podne, ali će postepeno povećanje oblačnosti, koje bi tek ponegde moglo usloviti slabu kratkotrajnu kišu, biti od sredine dana. Na jugu Banata vetar će povremeno biti olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od tri do deset stepeni, a tokom dana i do 22 stepena. U Beogradu će biti suvo i toplo vreme, ali uz košavu, sa temperaturom oko 20 stepeni. Vetrovito vreme, uz prolazno naoblačenje s kišom i pljuskovima, s temperaturom do