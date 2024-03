Do kraja nedelje promenljivo vreme

U Kragujevcu polovinom dana postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo.

Maksimalna dnevna temperatura 21 °C. U Srbiji danas toplo i vetrovito. Od sredine dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 14 do 22 °C. U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Do kraja nedelje očekuje se promenljivo vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom, uz postepen pad temperature.