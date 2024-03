Pre podne sunčano, posle podne naoblačenje: Toplo i vetrovito, temperatura do 21°C

Očekuju se olujni udari košave

U Srbiji u nedelju pre podne sunčano vreme. Sredinom dana i posle podne očekuje se naoblačenje. Biće relativno toplo, uz veoma jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, dok se u košavskom području očekuju olujni udari jugoistočnog vetra do 100 km/h. Jutarnja temperatura od 2 do 8°C, maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 14°C. U Beogradu u nedelju pre podne sunčano. Sredinom dana i posle podne očekuje se