Ćuta: Ko je Aleksandar Vučić da određuje kada će biti izbori i da odlaže sednicu skupštine?

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će beogradski izbori biti održani 2. juna, što je opozicija i tražila, ocenjuje da je to stvar njegove kalkulacije, i da on ima samo jedan cilj, a to je - kako da ostane na vlasti u Beogradu.

Ponavlja da je, da bi Vučić bio skinut s vlasti, "potrebno da svi stanemo na jednu stranu, na jednu listu, da zaboravimo i levo i desno". „Da smo se ujedinili, Beograd bi sada bio slobodan. U ovom trenutku nam gori kuća, svi na jednu listu, pa ćemo posle da se delimo“, poručio je. Ukazuje da je objavom kada će biti održani beogradski izbori i o odlaganju konstitutivne sednice Skupštine koja je trebalo da se održi danas ponovo prekršio Ustav. „Ko je Aleksandar Vučić