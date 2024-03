Najnovija prognoza vremena: Pred nama jesenji dan, kiša, sneg i pad temeprature

U Srbiji danas pretežno oblačno i nešto svežije vreme sa kišom dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar koji će povremeno biti jak, severozapadni i uveče u slabljenju. Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od pet do osam stepeni Celzijusovih a najviša dnevna od 11 do 15. U Beogradu danas pretežno oblačno i nešto svežije vreme, povremeno sa kišom koja će uveče i tokom noći prestati da pada. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Očekuje se najniža temperatura oko sedam, a najviša dnevna oko 12 stepni.