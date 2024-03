Naredna dva dana suva i vedrija, vikend u Novom Sadu tmuran i kišovit

Četvrtak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan i suv.

Minimalna temperatura će biti 6, a maksimalna 15 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, uveče i noću u slabljenju i skretanju na južni. Petak vedriji i malo topliji. Temperatura će se kretati od 5 do 18 stepeni. Vikend tmuran i kišovit. U subotu će temperatura biti od 7 do 19, a u nedelju od 7 do 17 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano, a temperatura će biti od 4 do 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 14. februar: Nepovolјna