Užas u Kini Eksplodirao gas u restoranu, dve osobe poginule, 26 povređeno (video)

PEKING: Dve osobe su poginule, a 26 je povređeno u eksploziji koja se dogodila danas u restoranu koji prodaje pečene piliće u provinciji Hebej na severu Kine, saopštile su lokalne vlasti.

Sumnja se da je u okrugu Sanhe, grada Langfanga, došlo do curenja gasa u restoranu, što je izazvalo detonaciju, saopšteno je iz kancelarije za vanredne situacije, prenosi Čajna dejli. Ukupno 154 vatrogasca i 36 vatrogasnih vozila upućeno je na lice mesta. Požar je stavljen pod kontrolu i spasilačka akcija je u toku, saopštila je vatrogasna služba grada Langfanga. A natural gas leak and explosion occurred in a fried chicken shop in Yanjiao, Hebei Province. One