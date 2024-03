Eskobar: Odluka o manastiru Dečani bila teška, ali neophodna

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da je odluka Vlade Kosova o uknjižavanju zemljišta manastiru Visoki Dečani veoma teška, ali i važna, piše Kosovo onlajn. „Želim da napomenem koliko je današnja odluka važna za manastir.

Bila je to teška, ali neophodna odluka i zahvaljujemo se institucijama za svu saradnju”, rekao je Eskobar nakon sastanka sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani. Kosovska vlada danas je Katastarskoj agenciji Kosova naložila da sprovede odluku Ustavnog suda o zemlji manastira Visoki Dečani, skoro osam godina nakon njenog donošenja, potvrdio je kosovski premijer Aljbin Kurti. On je to daopštio na današnjoj sednici kosovske vlade, među prvim tačkama, a govoreći o