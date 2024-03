Vremenska prognoza za 14. Mart: Pad temperature i pljuskovi u više delova Srbije

Vremenska prognoza za četvrtak 14. mart 2024. godine.

Vremenska prognoza za četvrtak 14. mart 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 14. mart, u Srbiji će biti svežije i promenljivo vreme, sa slabom povremenom kišom, a sneg se očekuje na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, maksimalna od 10 do 16 stepeni. U Vojvodini se očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pojavom povremene kiše. Minimalna temperatura od 3 do 8 stepeni, maksimalna od