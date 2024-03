Danas oblačno sa kišom, a u ovim predelima Srbije biće suvo: Maksimalna temperatura do 15°C

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar

Na severozapadu Srbije u četvrtak suvo vreme. U ostalim predelima očekuje se oblačno i sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa susnežicom i snegom. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 8°C, maksimalna dnevna od 10 do 15°C. Vremenska prognoza za Beograd U Beogradu u četvrtak oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana prestanak padavina. Duvaće slab do umeren