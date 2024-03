Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplije vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a slaba, kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 na jugoistoku, do 19 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će posle oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od tri do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.