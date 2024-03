Balkan i EU - veridba koja dugo traje

Gotovo sigurno otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom (EU) izazvalo je talas entuzijazma u BiH, međutim već 30 godina, EU je na Balkanu duvala toplom ali i hladnim vetrom, što je do dovodilo do zamora i ohrabrilo uticaj na to područje, ocenila je danas agencija Frans pres.

"Otvorili smo glavna vrata u EU i nema povratka", rekao je ove nedelje premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, pošto je Evropska komisija zvanično preporučila početak pristupnih pregovora sa BiH. Izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan Aleksandra Tomanić rekla je da se pregovori sastoje u tome da EU kaže šta treba da se uradi i koji zakoni treba da budu usvojeni. Prema njenim rečima, postoji čitav niz političkih, institucionalnih i ekonomskih kriterijuma.