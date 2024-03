Da li je i zgrada Generalštaba avans za povratak Trampa u Belu kuću?

Foto: X/ Jared Kushner Američki mediji prethodnih dana uveliko pišu o tome da firma Džareda Kušnera, zeta bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, planira da lokaciju na kojoj se nalazi zgrada Generalštaba u Beogradu srušena u NATO bombardovanju, pretvori u luksuzni hotel sa poslovnim prostorom i više od 1.500 stanova.

Iako iz državnih institucija kažu da postoji interesovanje za tu lokaciju, oni tvrde da do sada još nije ništa potpisano, ali ako se to desi “da će obavestiti javnost”. Mediji u svetu pišu da Kušner ima ambiciozne planove za Balkan pa navode da zet Donalda Trampa planira da preko svog fonda Affinity Partners uloži milijardu dolara u dva projekta. Zgradu Generalštaba u Beogradu i mediteransko luksuzno odmaralište u Albaniji. Kušner je to najavio na mreži X. Excited