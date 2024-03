(FOTO) Ovako će izgledati zgrada Generalštaba: Trampov zet potvrdio da gradi, kaže da je uzbuđen zbog projekta u Beogradu

„Uzbuđeni smo što možemo da podelimo neke slike ranog dizajna za razvojne projekte koje smo kreirali za albansku obalu i centar Beograd“, napisao je na mreži X Džared Kušner, zet bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV — Jared Kushner (@jaredkushner) March 15, 2024 Podsetimo, američki mediji objavili su da firma Džareda Kušnera planira da lokaciju na kojoj se nalazi zgrada Generalštaba u Beogradu srušena u NATO bombardovanju, pretvori u luksuzni hotel sa poslovnim prostorom i više od 1.500 stanova.