Otpao deo trupa na avionu u kom je bilo 139 putnika

Avion Boing 737-800 starije proizvodnje, koji je stigao u južni Oregon nakon što je poleteo iz San Franciska, ostao je bez dela trupa, saopštila je nadležna inspekcija dodajući da niko od putnika nije bio ugrožen u ovom incidentu.

Let Junajted erlajnsa 433 iz San Franciska u 10.20 sleteo je na međunarodni aerodrom Rog veli u Medfordu malo pre podneva u petak, prema sajtu FlajtAver. Direktorka aerodroma Ember Džad rekla je da je avion sleteo bez problema i da je utvrđeno da je deo trupa otpao, a da niko nije povređen, preneo je AP. 🚨What is going on with our planes? JUST IN - United Airlines Boeing 737 from San Francisco makes emergency landing in Medford, Oregon due to lost aircraft panels