Dačić povodom obeležavanja godišnjice pogroma: Srbi na KiM nisu sami, uvek ćemo naći način da ih zaštitimo

Prvi zamenik premijera Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je obeležavanje godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji duboko urezano u kolektivnu svest srpskog naroda kao podsećanje na patnje i gubitke koje su pretrpeli sunarodnici na KiM kojima, kako je rekao, poručujemo da nisu sami.

Dačić je, povodom 20 godina od pogroma nad Srbima na KiM, koji su izvršili albanski ekstremisti 2004. godine, napisao na Instagramu da su 17. i 18. marta počinjena najgora zlodela nad nedužnim narodom i sveštenstvom. Dačić je podsetio da je to bio drugi veliki pogrom nad Srbima posle 1999. godine, kada su Srbi bili izloženi stravičnom nasilju i progonstvu. Dačić je takođe podsetio da su 17.