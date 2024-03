Vremenska prognoza za 19. Mart: Promenljivo i oblačno vreme, pad temperature ove nedelje

Vremenska prognoza za utorak 19. mart 2024. godine.

Vremenska prognoza za utorak 19. mart 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za utorak 19. mart, u Srbiji će prepodne doći do naoblačenja sa kišom i zahlađenjem u više delova zemlje. Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, maksimalna od 10 do 13 stepeni. U Vojvodini se očekuje promenljivo oblačno sa kišovitim periodima, razvedravanje se očekuje u toku dana. Minimalna temperatura od 0 do 4 stepeni, maksimalna od 10 do 12 stepeni. U sredu 20. marta se očekuje mraz